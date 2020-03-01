НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Бег по кругу, ЗЕнщины и Наев, вирусный слив и ВСУ на диете

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили 7 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 326 раз; 16 защитников Республики погибли, девять получили ранения. Среди мирного населения два человека погибло, 11 получили ранения, повреждены 64 объекта гражданской инфраструктуры.БЕГ ПО КРУГУНа этой неделе, с понедельника по четверг, шла работа подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Из-за пандемии COVID-19 встречи проходили в режиме видеоконференций. Подводя итоги работы, представители Республик отметили, что переговоры прошли впустую из-за деструктивной позиции представителей Украины.Украина фактически заблокировала работу и подгрупп, и самой Контактной группы. Киев полностью нивелировал положительные сдвиги прошлого заседания в Минске. Замещающий главу украинской делегации представитель отказался поддержать едва установившуюся практику и зафиксировать письменно обязательства Украины по конкретным действиям в форме протокольных решений и поручений Контактной группы. Также украинская сторона недобросовестно отнеслась к выполнению протокольных поручений по итогам прошлого заседания, не проработав даже основных вопросов повестки, поэтому участники переговоров не смогли принять запланированные решения.В числе заблокированных украинской стороной решений есть и заявление о подтверждении приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному соблюдению режима прекращения огня, о разведении сил и средств, об обмене удерживаемых лиц и многие другие важные вопросы.Представители Республик, участвующих в процессе, констатировали, что никакие устные заявления Контактной группы без письменной протокольной фиксации итогов работы и обязательств сторон, к сожалению, не имеют практического смысла и носят популистский характер. Также они отметили, что представителями Украины ведется системное затягивание обсуждения вопросов, из-за чего стороны должны постоянно возвращаться к ранее обсуждаемым вопросам, и хождение по кругу продолжается.КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВИРУСНЫЙ СЛИВНесмотря на все попытки минобороны Украины скрыть информацию о положении дел с коронавирусом в армии, некоторые цифры все-таки просочились в прессу. Причем не от кого-нибудь, а от замкомандующего медицинских сил ВСУ полковника медицинской службы Андрея Галушки, который заявил, что по состоянию на 24 марта на самоизоляции дома находились 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись на Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию. При этом Галушка утверждал, что в целом ситуация в армии под контролем, медицинские силы получили 10 тыс. экспресс-тестов для определения коронавируса, 20 тыс. защитных масок, дезинфицирующие средства.Все это очень сильно похоже на так называемый контролированный слив информации в прессу, целью которого является скрыть реальные масштабы проблемы. Иначе как объяснить прямое нарушение приказа о запрете разглашения сведений, которые могут дестабилизировать обстановку в рядах вооруженных сил? Подтверждает версию о сливе и озвученная цифра – 130 военнослужащих. Но ведь это те, кто находится на самоизоляции, а где количество госпитализированных с признаками и симптомами заболевания?Если взять за основу официальную численность ВСУ в 250 тыс. человек, вывести средний показатель заболеваемости на основе статистики в целом по стране, то заболевшие и имеющие симптомы заболевания военнослужащие должны быть по определению. А если учесть условия прохождения службы, то военнослужащие попадают в категорию повышенного риска. Весьма условный, но крайне показательный пример: численность Верховной Рады текущего созыва - 424 депутата, а уже диагностирован коронавирус у трех из них.Также о масштабах эпидемии можно судить и по заявлению минобороны Украины, которое призывает помочь армии и присоединиться к борьбе с коронавирусом интернов, студентов-медиков, студентов, которые находятся на заочной форме обучения, и других добровольцев-волонтеров. По большому счету, объявлена завуалированная мобилизация. Да и почему завуалированная? Вот цитата из заявления: "Для медицинской службы Вооруженных сил в настоящее время важна мобилизация (!!!) не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов…"Таким образом можно констатировать плачевное положение дел с распространением коронавируса в украинской армии, да и на Украине в целом. Цифры, которые руководством страны и ВСУ вбрасываются в паблик, очевидно занижены. А если учесть тот факт, что умышленное занижение потерь давно является наработанной практикой в ВСУ, то к озвученной цифре в данном случае можно пририсовывать как минимум два нолика.ЖЕНЩИНЫ И НАЕВВ последнее время преЗЕдент Украины делает странные кадровые решения.Сначала он впервые за всю историю назначил женщину генеральным прокурором, потом присвоил звание генерала замначальника одного из департаментов СБУ Юлии Лапутиной, которая стала второй женщиной-генералом в истории Украины.Ну, тут вариантов немного: либо у украинских женщин, в отличие от мужского населения, появились мозги и иммунитет к майданутости, либо супруге Зеленского пора уже начинать переживать и сомневаться в верности мужа.Интереснее другое странное назначение - Сергея Наева командующим Объединенных сил (ОС) вооруженных сил Украины.Только попрошу не путать с должностью командующего "ООС". Командующий ОС ВСУ - это новая штатная единица, созданная в соответствии с переходом системы обороны Украины на стандарты НАТО. Наев после завершения слаживания нового штатного командования и передачи ему в подчинение войск и сил будет отвечать за управление всеми операциями ВСУ на территории Украины.То, что Наев - профессионал военного дела, сомнений нет. Но он - ставленник Порошенко, более того, состоит в его партии. Как известно, Петр Алексеевич ярый оппозиционер по отношению к Зеленскому, неоднократно вставлял ему палки в колеса, а по военной линии вообще показательно издевался. Наев также работал на публику и по указанию Порошенко шел против приказов Зеленского.Зная, насколько Зеленский честолюбив и высокомерен, трудно поверить, что он бы согласился на назначение Наева на столь высокий пост. Скорее, данное назначение стало разменной монетой в договорниках с Порошенко, либо преЗЕдент под давлением своих западных кураторов намерен обострить конфликт в Донбассе. Ведь "Европейскую справедливость" Порошенко даже на Украине называют партией войны, а Наев, будучи командующим "ООС", регулярно отдавал приказы на обстрел населенных пунктов Донбасса. С его назначением на эту новую должность жителей Народных Республик точно ничего хорошего ждать не стоит, ведь теперь полномочий у генерала Наева намного больше. Ну а Зеленский явно начал сдавать уже последние позиции, его подмяли под себя все те, с кем, идя на выборы, он обещал бороться и кого грозился сажать в тюрьмы.ВСУ НА ДИЕТЕВ связи с набирающем на Украине обороты кризисом, связанным с распространением коронавируса, украинская армия может перейти на трехразовое питание – понедельник, среда, пятница. Дело в том, что компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для частей ВСУ отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь на пандемию. Руководители предприятий-поставщиков объясняют это тем, что у них возникло множество непредвиденных форс-мажоров, которые вносят свои нежелательные коррективы в работу.Офис президента Зеленского попытался вырулить ситуацию, разослав главам областей письмо, в котором замглавы офиса Анна Коваленко попросила быть готовыми помочь продуктами питания украинской армии в случае необходимости. Для того, чтобы сохранить и так подпорченный имидж замминистра обороны Украины Алексей Марценюк поспешил заверить, что все под контролем и необходимости привлекать местные органы власти к обеспечению питания военнослужащих нет. При этом добавил, что договоренности с компаниями о поставках продовольствия уже достигнуты и правительство в срочном порядке разработало законопроект о продлении прошлогодних договоров.Если верить представителю минобороны Украины, офис преЗЕдента начал преждевременно паниковать. Но ведь дыма без огня не бывает! Перебои с продуктами явно есть, поэтому наверняка уже скоро командиры ВСУ начнут отдавать гласные или негласные приказы о переводе подразделений на "оптимизированное трехразовое питание", а капелланы рассказывать затянувшим пояса бойцам о чуде сошествия манны небесной. Ну а бойцы пойдут воровать еду у мирных жителей.ГАЗ ДЛЯ СЧАСТЬЯИ вновь уже можно сказать традиционная рубрика "ЛуТЭС и задолженность за газ". В начале недели пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" опубликовала информацию о том, что находящаяся в подконтрольном Киеву Счастье Луганская ТЭС с февраля не оплачивает счета за потребляемое голубое топливо.Напомню, что эта история началась сразу после перехода ТЭС с угля на газ в июле 2019 года и продолжается по сей день. "ГТС Украины" регулярно требует от действующего на подконтрольной Киеву территории Луганщины "Луганскгаза" приостановить "несанкционированный отбор газа" на ЛуТЭС, "Луганскгаз" не менее регулярно отвечает, что отключить станцию не может по решению суда, запретившего лишать стратегический объект топлива.Прям круговая порука получается: и вентиль перекрыть запрещено, и за дорогущий газ платить никто не собирается. Еще больше ситуацию усугубляет задолженность госпредприятия "Энергорынок" за уже отпущенную со станции электроэнергию, что привело к дефициту оборотных средств. В итоге платить по счетам попросту нечем.Две стороны, уже более полугода перекладывающие друг на друга ответственность за ситуацию, солидарны в том, что проблемы возникли из-за действий политиков, сделавших невозможными поставки на ЛуТЭС угля из ЛНР и России. Вот так и живут: одни воруют газ, а вторые из-за несанкционированного отбора газа вынуждены дополнительно покупать значительные его объемы, чтобы физически сбалансировать ГТС и компенсировать давление в трубе.В очередной раз хотелось бы отметить, что прекращение поставок газа на Луганскую неизбежно приведет к катастрофе: без электричества останутся около миллиона жителей оккупированной части ЛНР, детские сады, школы, больницы, остановятся предприятия, будут затоплены шахты.История с ТЭС очень наглядно иллюстрирует то, как из-за кучки майданутых дебилов страдает целый регион. И эта история будет длиться до тех пор, пока на Украине у власти будут слюнтяи, которые не могут навести порядок у себя в стране.РАЗГОН ДIМА ОНЛАЙНОМПиар-кампания продвигаемого приближенными преЗедента телеканала "Дiм/Дом" еще толком не завершилась, а на Украине уже объявили о запуске еще одного "телеканала для жителей Донбасса". Более того, гипотетически охват целевой аудитории у "Донбасс онлайн" якобы будет намного выше, чем у канала Зеленского. Новый телеканал получил лицензию на спутниковое вещание и временное разрешение на цифровое эфирное ТВ, начал транслироваться в интернете.В ближайших планах создателей нового телеканала - производство новостных сюжетов, затем прямые эфиры, стримы, шоу и т.д. Руководитель создающей канал компании Ольга Шаповалова пообещала "открыть Донбасс заново", пообещав "много сюрпризов", а также уверив, что "грустить" никто не будет.Только вот грустить, скорее всего, будет Зеленский, который возлагал большие надежды на свой проект. Видимо, медиамагнатам не понравилось попытка украинского президента зайти в их бизнес, и они просто решили на корню обрубить такую возможность. Не стоит также забывать о том, что на Украине нет ни одного независимого агентства или телеканала, за каждым не стоит либо политическая сила, либо олигарх, и этот новый канал не исключение из правил, и время расставит все на свои места.29 марта — Луганск