ВСУ разместили у жилых домов в зоне "ООС" еще восемь БМП – Народная милиция

Киевские силовики разместили вблизи жилых домов в населенных пунктах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") еще восемь единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что ВСУ продолжают подвергать опасности жизнь мирных жителей, размещая технику в жилых районах населенных пунктов.

"Так, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в непосредственной близости от жилых домов в населенном пункте Крымское нашей разведкой обнаружены две боевые машины пехоты. В населенном пункте Золотое подразделения 30-й бригады разместили пять боевых машин пехоты во дворах жилых домов. Один бронетранспортер боевики 25-й бригады разместили между домами населенного пункта Станица Луганская", - сообщил Осадчий.

Он подчеркнул, что данные факты также подтверждаются в официальных отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ", - отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 марта — Луганск