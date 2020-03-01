В зоне конфликта на Донбассе 172 военнослужащих Украины находятся на изоляции из-за коронавируса

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Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Министерство обороны.

Так, на 07:00 29 марта в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы.

На изоляции (в том числе самоизоляция) — 172 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток — 58 человек.

Новости Украины - Сегодня, 15:02 35 На изоляции в зоне проведения ООС находится 172 человекаОб этом сообщает ВВ со ссылкой на Министерство обороны.Так, на 07:00 29 марта в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы.На изоляции (в том числе самоизоляция) — 172 человек.Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток — 58 человек.Новости Украины - Сегодня, 15:02 35

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