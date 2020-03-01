В зоне конфликта на Донбассе 172 военнослужащих Украины находятся на изоляции из-за коронавируса
На изоляции в зоне проведения ООС находится 172 человека.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Министерство обороны.
Так, на 07:00 29 марта в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы.
На изоляции (в том числе самоизоляция) — 172 человек.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток — 58 человек.
Новости Украины - Сегодня, 15:02 35
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Министерство обороны.
Так, на 07:00 29 марта в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы.
На изоляции (в том числе самоизоляция) — 172 человек.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток — 58 человек.
Новости Украины - Сегодня, 15:02 35
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