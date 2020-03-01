Решение о закрытии общепита в ЛНР действует с 28 марта – Минпромторг

Решение чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР о закрытии в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса предприятий общественного питания вступило в силу с 28 марта. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 575 тыс. человек, из них более 26,6 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

"26 марта 2020 года на очередном заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики принято решение временно приостановить работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в сообщении на сайте Министерства.

"Решение начинает действовать с 28 марта 2020 года до особого распоряжения", - отметили в Минпромторге.

Накануне на заседании ЧСПК министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Напомним, ранее ЧСПК при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава Республики заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

29 марта — Луганск