Более 60 бойцов ВСУ отказались продлевать контракты из-за COVID-19 – Народная милиция

Более 60 военнослужащих одной из бригад ВСУ отказались продлевать контракты из-за распространения коронавируса". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 575 тыс. человек, из них более 26,6 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

Он рассказал, что в ходе работы комиссии штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" в 25 воздушно-десантной бригаде выяснилось, что соединение укомплектовано лишь на 49%.

"На фоне распространения коронавируса, неудовлетворительного тылового обеспечения стремительно растет число нежелающих продлевать контракты. По прибытии в зону "ООС" в бригаде отказались продолжить службу 63 военнослужащих, срок контрактов которых истек", - сказал представитель Народной милиции ЛНР.

Он добавил, что для поддержания численности военнослужащих на передовой командование "ООС" оставило на позициях часть военнослужащих 46-й бригады, "прикомандировав их к вновь прибывшему соединению без их согласия".

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко информировал, что комиссия ВСУ выявила и принудительно поместила в изолятор семь военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с признаками психических расстройств, возникших из-за сообщений о распространении коронавируса нового типа.

Осадчий сообщал, что украинское командование в связи с низкой укомплектованностью подразделений обманным путем заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко информировал о том, что укомплектованность бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") составляет менее 60%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 марта — Луганск