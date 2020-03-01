В ОБСЕ рассказали о ситуации на КПВВ и на границе с РФ



Об этом говорится в отчете Миссии.

Миссия констатировала, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) вблизи Майорска, Марьинки и Станицы Луганской, а также блокпосты в 200 м к югу от моста возле Станицы Луганской и восточнее Кременца по-прежнему закрыты.

На блокпосте к северу от пункта пропуска на границе вблизи Мариновки (неподконтрольный правительству, 78 км к востоку от Донецка) 2 участника вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде, ссылаясь на «карантинные меры». На этом же блокпосте участник вооруженных формирований рассказал наблюдателям, что в пункте пропуска на границе проводят медицинские проверки.

На блокпосте в 200 м к югу моста возле Станицы Луганской участник вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в пересечении в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от командиров».

В пункте пропуска на границе с РФ возле Успенки (неподконтрольный правительству, 73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что участники вооруженных формирований были в средствах индивидуальной защиты (в том числе медицинских масках, чтобы прикрыть лицо). Политика - Сегодня, 15:33 191 Наблюдатели Специальной мониоринговой миссии (СММ) ОБСЕ констатировали, что контрольные пункты въезда-выезда возле Майорска, Марьинки и Станицы Луганской по-прежнему закрыты.Об этом говорится в отчете Миссии.Миссия констатировала, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) вблизи Майорска, Марьинки и Станицы Луганской, а также блокпосты в 200 м к югу от моста возле Станицы Луганской и восточнее Кременца по-прежнему закрыты.На блокпосте к северу от пункта пропуска на границе вблизи Мариновки (неподконтрольный правительству, 78 км к востоку от Донецка) 2 участника вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде, ссылаясь на «карантинные меры». На этом же блокпосте участник вооруженных формирований рассказал наблюдателям, что в пункте пропуска на границе проводят медицинские проверки.На блокпосте в 200 м к югу моста возле Станицы Луганской участник вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в пересечении в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от командиров».В пункте пропуска на границе с РФ возле Успенки (неподконтрольный правительству, 73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что участники вооруженных формирований были в средствах индивидуальной защиты (в том числе медицинских масках, чтобы прикрыть лицо). Политика - Сегодня, 15:33 191

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