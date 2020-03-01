Сегодня луганчане получили новые смс-сообщения от MINZDRAV. Минздрав просит о помощи





Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией.

Ранее, главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко заявлял, что любой, кто имеет информацию о заболевшем или с явными симптомами, должен сообщить об этом хотя бы по телефону 103.

«Мы приветствуем активную тактику, когда любой гражданин, обладающий информацией о том, что кто-то заболел или демонстрирует симптомы, не держал эту информацию в себе, а сообщал нам, хотя бы по телефону 103. К сожалению, один больной человек может инфицировать сотни относительно здоровых людей, и таким образом эпидемия распространится в короткие сроки на большую территорию», — отметил Докашенко. Политика - Сегодня, 15:23 16 Абоненты оператора мобильной связи «Лугаком» начали получать СМС-сообщения от MINZDRAV, который просит сообщать на указанные номера телефонах о людях, прибывших из-за рубежа, а так же рекомендует воздержаться от поездок за пределы республики.Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией.Ранее, главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко заявлял, что любой, кто имеет информацию о заболевшем или с явными симптомами, должен сообщить об этом хотя бы по телефону 103.«Мы приветствуем активную тактику, когда любой гражданин, обладающий информацией о том, что кто-то заболел или демонстрирует симптомы, не держал эту информацию в себе, а сообщал нам, хотя бы по телефону 103. К сожалению, один больной человек может инфицировать сотни относительно здоровых людей, и таким образом эпидемия распространится в короткие сроки на большую территорию», — отметил Докашенко. Политика - Сегодня, 15:23 16

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