В Луганске напомнили, что с 28 марта должны быть закрыты все предприятия общественного питания



Об этом напомнили в Министерстве промышленности и торговли.

«26 марта 2020 года на очередном заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение временно приостановить работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов», — говорится в сообщении на сайте Министерства.

«Решение начинает действовать с 28 марта 2020 года до особого распоряжения», — отметили в Минпромторге. Удобный город - Сегодня, 15:10 190 В Луганске решение чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии о закрытии в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса предприятий общественного питания вступило в силу с 28 марта.Об этом напомнили в Министерстве промышленности и торговли.«26 марта 2020 года на очередном заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение временно приостановить работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов», — говорится в сообщении на сайте Министерства.«Решение начинает действовать с 28 марта 2020 года до особого распоряжения», — отметили в Минпромторге. Удобный город - Сегодня, 15:10 190

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