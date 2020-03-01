Российский миллиардер поступил в Коммунарку с положительным тестом на коронавирус
Российский миллиардер Игорь Сосин сообщил, что госпитализирован в больницу в Коммунарке.
Он сообщил, что попал в больницу с двусторонней пневмонией, пишет РБК.
Сосин рассказал, что сдал два теста на коронавирус. Один из тестов показал положительный результат, второй – отрицательный.
По словам миллиардера, сейчас у него нормальная температура, чувствует он себя хорошо.
Миллиардер мало бывает в России и живет за границей – в Британии, где у него есть особняк, пишет «Московский комсомолец».
Как передает «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал «112», в марте Сосин вернулся в Москву из Франции.
Антон Антоно
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