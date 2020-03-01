Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 30 марта

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 30 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 30 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

29 марта — Луганск