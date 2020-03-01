В Пскове умер пациент с коронавирусом

В воскресенье первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщает NTERFAX.RU с ссылкой на региональный оперативный штаб.Там отметили, что мужчина скончался несколько часов назад. Он не выезжал за границу и заразился от другого больного коронавирусом. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.Остальные пациенты находятся в состоянии удовлетворительном или средней тяжести. На данный момент в регионе проведены 1204 исследования, госпитализированы 24 человека, с подозрением на коронавирус - четверо, подтвержденных случаев - пять.Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось у шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге.К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.