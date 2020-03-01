На Украине предложили создать военно-морскую базу НАТО в Мариуполе

На Украине предложили создать на территории страны военную базу НАТО. Петиция с соответствующим предложением размещена на сайте президента Украины Владимира Зеленского.Как следует из петиции, украинскому президенту предлагается решить вопрос с созданием военно-морской базы НАТО и разместить ее в Мариуполе. Основанием для размещения такой базы автор петиции называет "некорректное поведение страны-агрессора - России".Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г. Мариуполь. В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны-агрессора России- заявляет автор, некий Макара Александр Георгиевич.В России обратили внимание на данное предложение, заявив, что размещение кораблей НАТО в Азовском море нереально и никак не зависит от единоличного решения об этом Украины. Согласно российско-украинским соглашениям, Азовское море является внутренним морем двух стран.Как заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, которой эта страна подвержена помимо коронавируса.Козенко отметил, что НАТО сейчас и дальше будет уже не до Украины из-за разногласий в идеологии альянса и необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.источник