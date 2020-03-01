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В Москве введут режим всеобщей самоизоляции

Sergey Сегодня, 21:1519Новости
В Москве введут режим всеобщей самоизоляции
В Москве введут режим всеобщей самоизоляции

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.
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