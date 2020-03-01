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Сильный туман ожидается в Луганске ночью и утром З0 марта

verter Сегодня, 21:459Новости
Сильный туман ожидается в Луганске ночью и утром З0 марта
Сильный туман ожидается местами в регионе ночью и утром 30 марта.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 30 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 21:29 35

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