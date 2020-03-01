Люди продолжают пытаться пересечь линию разграничения на Донбассе несмотря на закрытые КПВВ



Так, 27 марта команда «Восток SOS» с мониторинговым визитом побывала на данном КПВВ и смогла пообщаться с пятью гражданами Украины, которые пытались попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

«Несмотря на закрытые КПВВ, каждый день по данным руководителя пограничной службы, в КПВВ прибывает около 30 человек. До пяти граждан, имея жизненные обстоятельства, получат разрешение пройти через украинский пункт пропуска, но там дальше их не пропускают, и граждане возвращаются обратно. За последние три дня никому не удалось перейти через линию разграничения», — говорится в сообщении.

Поэтому в организации рекомендуют воздержаться на время карантина пытаться пересечь линию разграничения. Новости Донецка - Сегодня, 21:17 80 На контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.) ежедневно прибывает около 30 человек в надежде пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток SOS».Так, 27 марта команда «Восток SOS» с мониторинговым визитом побывала на данном КПВВ и смогла пообщаться с пятью гражданами Украины, которые пытались попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию.«Несмотря на закрытые КПВВ, каждый день по данным руководителя пограничной службы, в КПВВ прибывает около 30 человек. До пяти граждан, имея жизненные обстоятельства, получат разрешение пройти через украинский пункт пропуска, но там дальше их не пропускают, и граждане возвращаются обратно. За последние три дня никому не удалось перейти через линию разграничения», — говорится в сообщении.Поэтому в организации рекомендуют воздержаться на время карантина пытаться пересечь линию разграничения. Новости Донецка - Сегодня, 21:17 80

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