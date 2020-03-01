Завтра в Луганске днем воздух прогреется до 15 градусов тепла
Температура воздуха в ЛНР 30 марта будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 15 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь.
Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии.
«С 21.00 29 марта до 21.00 30 марта на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем — 13-15 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 11-13 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов тепла ночью до 12-14 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, 31 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла. 1 апреля будет облачно, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем 4-9 градусов тепла.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:41 80
Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии.
«С 21.00 29 марта до 21.00 30 марта на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем — 13-15 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 11-13 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов тепла ночью до 12-14 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, 31 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла. 1 апреля будет облачно, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем 4-9 градусов тепла.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:41 80
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