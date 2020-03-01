Одновременное открытие КПВВ в Счастье и Золотом может быть назначено на 31 августа 2020 года



Как отметил полномочный представитель Луганска в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего, в части договоренностей об открытии этих КПВВ был конструктивный диалог с украинской делегацией, чего нельзя было сказать об остальных пунктах повестки переговоров.

«В этой части, как ни странно, была некоторая поддержка наших предложений украинской стороной. Суть предложений ясна из текста этого раздела проекта протокола. И украинская сторона дополнительно предложила разумные меры по синхронным симметричным шагам на местности, что было нами поддержано с просьбой о предоставлении взаимных гарантий безопасности для проведения необходимых работ», — заявил В.Дейнего.

Однако, по словам представителя Луганска, письменное оформление таких взаимных обязательств и фиксация их в протоколе, на который можно было бы сослаться в случае нарушений, были отклонены Украиной.

Тем не менее в итоговом протоколе, предоставленном сторонам для подписания было указано, что участники переговоров согласились с предложениями Украины и ОРЛО об одновременном открытии контрольных пунктов выезда-въезда (КПВВ) в н.п. Золотое и н.п. Счастье с учетом сроков, необходимых для инфраструктурного обустройства указанных КПВВ обеими сторонами.

«Отметить, что возможная дата одновременного открытия указанных КПВВ, при условии соблюдения Украиной и ОРЛО взаимных обязательств по гарантиям безопасности на весь период проведения подготовительных работ и работ по созданию необходимой инфраструктуры, в случае начала подготовительных работ с 1 апреля и работ по созданию инфраструктуры с 1 мая, может быть назначена на 31 августа 2020 года, имея в виду возможность корректировки указанной даты при нарушении перечисленных условий», — было указано в протоколе.

Кроме того, был сделан акцент на безопасности в связи с пандемией.

«Уполномоченным органам власти Украины и ОРДЛО принять решения об оборудовании всех вновь открытых КПВВ специальной аппаратурой с целью выявления у перемещающихся через пункты лиц первичных симптомов заражения коронавирусом», — говорилось в итоговом документе, который не был подписан.

Так же, участники приняли к сведению «согласие уполномоченных органов власти РФ оказать методическую и, по возможности, техническую помощь уполномоченным органам власти Украины и ОРДЛО в оборудовании указанных контрольных пунктов въезда-выезда».

Политика - Сегодня, 16:31 512 Одновременное открытие контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье может быть назначено на 31 августа 2020 года, об этом говорится в протоколе Заседания контактной группы в Минске 26 марта, который опубликовал участник переговоров со стороны Луганска на сайте ЛИЦ.Как отметил полномочный представитель Луганска в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего, в части договоренностей об открытии этих КПВВ был конструктивный диалог с украинской делегацией, чего нельзя было сказать об остальных пунктах повестки переговоров.«В этой части, как ни странно, была некоторая поддержка наших предложений украинской стороной. Суть предложений ясна из текста этого раздела проекта протокола. И украинская сторона дополнительно предложила разумные меры по синхронным симметричным шагам на местности, что было нами поддержано с просьбой о предоставлении взаимных гарантий безопасности для проведения необходимых работ», — заявил В.Дейнего.Однако, по словам представителя Луганска, письменное оформление таких взаимных обязательств и фиксация их в протоколе, на который можно было бы сослаться в случае нарушений, были отклонены Украиной.Тем не менее в итоговом протоколе, предоставленном сторонам для подписания было указано, что участники переговоров согласились с предложениями Украины и ОРЛО об одновременном открытии контрольных пунктов выезда-въезда (КПВВ) в н.п. Золотое и н.п. Счастье с учетом сроков, необходимых для инфраструктурного обустройства указанных КПВВ обеими сторонами.«Отметить, что возможная дата одновременного открытия указанных КПВВ, при условии соблюдения Украиной и ОРЛО взаимных обязательств по гарантиям безопасности на весь период проведения подготовительных работ и работ по созданию необходимой инфраструктуры, в случае начала подготовительных работ с 1 апреля и работ по созданию инфраструктуры с 1 мая, может быть назначена на 31 августа 2020 года, имея в виду возможность корректировки указанной даты при нарушении перечисленных условий», — было указано в протоколе.Кроме того, был сделан акцент на безопасности в связи с пандемией.«Уполномоченным органам власти Украины и ОРДЛО принять решения об оборудовании всех вновь открытых КПВВ специальной аппаратурой с целью выявления у перемещающихся через пункты лиц первичных симптомов заражения коронавирусом», — говорилось в итоговом документе, который не был подписан.Так же, участники приняли к сведению «согласие уполномоченных органов власти РФ оказать методическую и, по возможности, техническую помощь уполномоченным органам власти Украины и ОРДЛО в оборудовании указанных контрольных пунктов въезда-выезда».Политика - Сегодня, 16:31 512

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