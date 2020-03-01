В Московской области ввели комендантский час из-за коронавируса. ВИДЕО
В Московской области ввели комендантский час.
Полицейские машины объезжают город и через громкоговоритель объявляют о комендантском часе. Видео разместили в своих сетях жители Подмосковья.
Внизу документы, на основе которых якобы и объявили комендантский час.
Хотя уже появились заявления, что объявлен не коменданский час, а обязательный домашний режим самоизоляции, который вводится для всех жителей Москвы и Московской области независимо от возраста.
Как заявил пресс-секретарь мэра Москвы Пенькова: «Предписания и ограничения, установленные указом мэра, начали действовать в Москве с момента его опубликования».
Опрошенный Би-Би-Си юристы говорят, что у глав субъекта нет полномочий на введение подобных мер. Ограничения могут вводится в связи с введением Чрезвычайного положения, но указом Президента, который потом утверждается Советом Федерации.
Короче говоря, утро вечера мудренее. Завтра с утра разберутся, кто кому Собянин, и кто из полицейских генералов лишится золотых эполет за сегодняшний вечерний «перфоманс».
Новости в Мире - 29 марта 2020 117
Полицейские машины объезжают город и через громкоговоритель объявляют о комендантском часе. Видео разместили в своих сетях жители Подмосковья.
Внизу документы, на основе которых якобы и объявили комендантский час.
Хотя уже появились заявления, что объявлен не коменданский час, а обязательный домашний режим самоизоляции, который вводится для всех жителей Москвы и Московской области независимо от возраста.
Как заявил пресс-секретарь мэра Москвы Пенькова: «Предписания и ограничения, установленные указом мэра, начали действовать в Москве с момента его опубликования».
Опрошенный Би-Би-Си юристы говорят, что у глав субъекта нет полномочий на введение подобных мер. Ограничения могут вводится в связи с введением Чрезвычайного положения, но указом Президента, который потом утверждается Советом Федерации.
Короче говоря, утро вечера мудренее. Завтра с утра разберутся, кто кому Собянин, и кто из полицейских генералов лишится золотых эполет за сегодняшний вечерний «перфоманс».
Новости в Мире - 29 марта 2020 117
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