В Пенсионном фонде рассказали где и как можно получить пенсии



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области.

Как уточняется, пенсионные средства перечисляются только тем банкам, которые прошли специальный конкурс и соответствуют всем требованиям, гарантирующим своевременную выплату пенсий получателям.

По информации ПФУ Луганщины, получение пенсий через банковские учреждения — это удобно и выгодно:

зачисление пенсионных средств на карту происходит в день финансирования;

не нужно ждать в очереди — можно воспользоваться банкоматом для получения наличных, рассчитываться за товары или услуги картой в торгово-сервисных сетях, бесплатно переводить средства физическим и юридическим лицам через интернет-банкинг или терминал;

при любой погоде пенсия гарантированно будет доступна на пенсионной карточке;

банки предоставляют широкий перечень дополнительных современных услуг, таких как кредит или оплата за товар частями, кэш-бэк — возвращение части суммы, которую вы потратили на покупки, за которые рассчитывались карточкой, смс-контроль счета, подключение к интернет-банкингу, возможность изготовления дополнительной карты на имя доверенного лица, выгодные условия по депозитным программам;

возможность приумножать сбережения — если оставлять на пенсионной карте некоторую сумму средств, на нее будут начисляться проценты;

можно пополнять мобильную связь, покупать железнодорожные билеты в сети интернет, оплачивать коммунальные платежи с минимальными комиссиями или и вовсе бесплатно и тому подобное.

В свою очередь, АО «Укрпочта» также предоставляет услуги держателям платежных карт VISA и Mastercard: наличные средства можно получать в почтовых отделениях через POS-терминалы.

Также сообщается, что во время карантина, введенного Постановлением Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» от 11 марта 2020 года № 211 (с изменениями), финансирование пенсионных выплат в марте произошло своевременно, с соблюдением календарного графика выплат.

Напомним, в Луганской области органы ПФУ работают в режиме ограниченного доступа в условиях введения карантина. Новости Региона - Сегодня, 05:00 71 В Украине, в соответствии с действующим законодательством, выплата пенсий может проводиться объектами почтовой связи или банковскими учреждениями. Граждане по своему усмотрению выбирают способ получения пенсии.Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области.Как уточняется, пенсионные средства перечисляются только тем банкам, которые прошли специальный конкурс и соответствуют всем требованиям, гарантирующим своевременную выплату пенсий получателям.По информации ПФУ Луганщины, получение пенсий через банковские учреждения — это удобно и выгодно:зачисление пенсионных средств на карту происходит в день финансирования;не нужно ждать в очереди — можно воспользоваться банкоматом для получения наличных, рассчитываться за товары или услуги картой в торгово-сервисных сетях, бесплатно переводить средства физическим и юридическим лицам через интернет-банкинг или терминал;при любой погоде пенсия гарантированно будет доступна на пенсионной карточке;банки предоставляют широкий перечень дополнительных современных услуг, таких как кредит или оплата за товар частями, кэш-бэк — возвращение части суммы, которую вы потратили на покупки, за которые рассчитывались карточкой, смс-контроль счета, подключение к интернет-банкингу, возможность изготовления дополнительной карты на имя доверенного лица, выгодные условия по депозитным программам;возможность приумножать сбережения — если оставлять на пенсионной карте некоторую сумму средств, на нее будут начисляться проценты;можно пополнять мобильную связь, покупать железнодорожные билеты в сети интернет, оплачивать коммунальные платежи с минимальными комиссиями или и вовсе бесплатно и тому подобное.В свою очередь, АО «Укрпочта» также предоставляет услуги держателям платежных карт VISA и Mastercard: наличные средства можно получать в почтовых отделениях через POS-терминалы.Также сообщается, что во время карантина, введенного Постановлением Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» от 11 марта 2020 года № 211 (с изменениями), финансирование пенсионных выплат в марте произошло своевременно, с соблюдением календарного графика выплат.Напомним, в Луганской области органы ПФУ работают в режиме ограниченного доступа в условиях введения карантина. Новости Региона - Сегодня, 05:00 71

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