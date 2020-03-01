Почти 120 га сухой травы выгорело в ЛНР за сутки – МЧС

Почти 120 га сухой травы выгорело в ЛНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Ликвидировано 67 пожаров, на одном из которых был спасен человек. 56 пожаров связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории на общей площади 116 гектаров", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар сообщал, что с начала года на территории Республики произошло более 730 пожаров на открытой местности, в результате которых выгорело почти 1,5 тыс. га сухой травы. При этом количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем.

Напомним, приказом Минприроды ЛНР от 11 марта 2020 года на землях лесного фонда ЛНР был введен пожароопасный период.

Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

30 марта — Луганск