На Луганщине пограничники обнаружили нарушителя карантинных обязательств
Пограничники продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины.
Кроме того, в установленном порядке оформляются информативные соглашение о самоизоляцию для лиц, пересекающих государственную границу.
В то же время вчера на Луганщине сотрудники Госпогранслужбы обнаружили нарушительницу карантинных обязательств.
Так, в один из пунктов пропуска на Луганщине, для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт «Борисполь», где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыла в пункт пропуска «Меловое», чтобы пересечь государственную границу. По словам украинки, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы навестить свою дочь и, якобы, не помнит, что подписывала информированное согласие на самоизоляцию по прибытии в Украину.
О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на гражданку административные материалы по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей». Дальнейшую судьбу гражданки решит суд.
Также пограничники разъяснили гражданке, которая пыталась попасть в Луганск, порядок следования на неподконтрольную территорию Донбасса и ответственность за нарушение этого порядка.
Стоит отметить, что в соответствии с КоАП нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, — влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам с просьбой оставаться дома чтобы предотвратить распространение инфекции и не подвергать жизнь и здоровье людей. Новости Региона - Сегодня, 10:50 82
Кроме того, в установленном порядке оформляются информативные соглашение о самоизоляцию для лиц, пересекающих государственную границу.
В то же время вчера на Луганщине сотрудники Госпогранслужбы обнаружили нарушительницу карантинных обязательств.
Так, в один из пунктов пропуска на Луганщине, для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт «Борисполь», где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыла в пункт пропуска «Меловое», чтобы пересечь государственную границу. По словам украинки, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы навестить свою дочь и, якобы, не помнит, что подписывала информированное согласие на самоизоляцию по прибытии в Украину.
О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на гражданку административные материалы по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей». Дальнейшую судьбу гражданки решит суд.
Также пограничники разъяснили гражданке, которая пыталась попасть в Луганск, порядок следования на неподконтрольную территорию Донбасса и ответственность за нарушение этого порядка.
Стоит отметить, что в соответствии с КоАП нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, — влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам с просьбой оставаться дома чтобы предотвратить распространение инфекции и не подвергать жизнь и здоровье людей. Новости Региона - Сегодня, 10:50 82
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