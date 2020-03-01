"Урал" расширяет линейку спецтехники

Российский завод "Урал" собирается в ближайшем будущем расширить линейку выпускаемой продукции и начать производство бескапотных грузовиков. Также будет серьезно расширено семейство автомобилей "Урал Next".Как сообщает портал ПМ, в текущем году наибольшее внимание сотрудники завода обратят именно на "Уралы Next", имеющие колесную формулу 6х6. Однако предприятие собирается занимать не только нишу "грузовиков для бездорожья", но и вступить в борьбу и за "дорожный" сегмент. В связи с этим будет развиваться и платформа "Урал NEXT 6х4". Данные автомобили имеют все шансы привлечь внимание потребителя, так как обладают целым рядом несомненных преимуществ. Грузовики, выполненные по формуле 6х4, обладают мощными силовыми агрегатами, но при этом весьма маневренны и сравнительно легки в управлении.Новый для себя продукт, бескапотный грузовик, руководство планирует вывести на рынок ближе к концу текущего года. Планируется, что он будет отличаться от собратьев увеличенным объемом кузова и грузоподъемностью. На базе данного тяжеловеса также будут размещены специальные агрегаты различных типов.Руководство автомобильного завода сообщило, что в скором времени количество изготавливающих дополнительное оборудование партнеров будет увеличено. В текущем году с предприятие планирует сбыть 1700 грузовиков, оснащенных самыми различными приспособлениями.На данный момент российские предприятия работают над созданием конкурентоспособной и пользующейся спросом техники. У многих заводов это удается, и к ним можно отнести производящую холодильники компанию POZIS. Она также стремится расширить производство и начать выпуск умных холодильников уже в этом году.Виктор Раскольнико