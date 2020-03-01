В Луганской области устанавливают временные пункты приема больных коронавирусом
На Луганщине установлены временные пункты приема больных COVID-19.
Такие пункты на базе палаток будут действовать на территории учреждений здравоохранения первой волны в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Беловодск, сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу ЛугОГА.
К обустройству палаток привлечены силы спасателей и медицинских работников области.
Временные пункты приема больных установлены по распоряжению руководителя по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 29 марта 2020 №9 и с целью формирования сети специализированных учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с коронавирусная болезнью.
Перечень медучреждений:
— КНП «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета;
-КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета;
— КНП «Лисичанская многопрофильная больница» Лисичанского городского совета;
— КНП «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета;
-КНП «Северодонецкая городской многопрофильная больница» Северодонецкого городского совета.
Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованные НСЗУ совместно с Минздравом.
Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Новости Региона - Сегодня, 11:49 29
Такие пункты на базе палаток будут действовать на территории учреждений здравоохранения первой волны в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Беловодск, сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу ЛугОГА.
К обустройству палаток привлечены силы спасателей и медицинских работников области.
Временные пункты приема больных установлены по распоряжению руководителя по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 29 марта 2020 №9 и с целью формирования сети специализированных учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с коронавирусная болезнью.
Перечень медучреждений:
— КНП «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета;
-КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета;
— КНП «Лисичанская многопрофильная больница» Лисичанского городского совета;
— КНП «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета;
-КНП «Северодонецкая городской многопрофильная больница» Северодонецкого городского совета.
Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованные НСЗУ совместно с Минздравом.
Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Новости Региона - Сегодня, 11:49 29
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