Депутата в Луганской области и его сына обвиняют в хищении бюджетных средств



Прокуратура Луганской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из районных советов области и его сына по факту хищения бюджетных средств в сумме свыше 140 тыс гривень, сообщает ВВ по информации пресс-службы ведомства.

По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения вместе с сообщником организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость товаров умышленно завышалась, что привело к незаконному завладению средствами.

Указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.

Сообщник депутата обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением ГУНП в Луганской области, оперативное сопровождение обеспечивался Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины.

Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Новости Региона - Сегодня, 11:37 48 На Луганщине будут судить депутата районного совета и его сына по подозрению в хищении бюджетных средств.Прокуратура Луганской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из районных советов области и его сына по факту хищения бюджетных средств в сумме свыше 140 тыс гривень, сообщает ВВ по информации пресс-службы ведомства.По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения вместе с сообщником организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость товаров умышленно завышалась, что привело к незаконному завладению средствами.Указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.Сообщник депутата обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением ГУНП в Луганской области, оперативное сопровождение обеспечивался Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины.Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Новости Региона - Сегодня, 11:37 48

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