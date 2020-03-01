Депутата в Луганской области и его сына обвиняют в хищении бюджетных средств
На Луганщине будут судить депутата районного совета и его сына по подозрению в хищении бюджетных средств.
Прокуратура Луганской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из районных советов области и его сына по факту хищения бюджетных средств в сумме свыше 140 тыс гривень, сообщает ВВ по информации пресс-службы ведомства.
По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения вместе с сообщником организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость товаров умышленно завышалась, что привело к незаконному завладению средствами.
Указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.
Сообщник депутата обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением ГУНП в Луганской области, оперативное сопровождение обеспечивался Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины.
Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Новости Региона - Сегодня, 11:37 48
Прокуратура Луганской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из районных советов области и его сына по факту хищения бюджетных средств в сумме свыше 140 тыс гривень, сообщает ВВ по информации пресс-службы ведомства.
По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения вместе с сообщником организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость товаров умышленно завышалась, что привело к незаконному завладению средствами.
Указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.
Сообщник депутата обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением ГУНП в Луганской области, оперативное сопровождение обеспечивался Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины.
Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Новости Региона - Сегодня, 11:37 48
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