Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Спасатели в Станице Луганской проводят противовирусные мероприятия

verter Сегодня, 12:000Новости
Спасатели в Станице Луганской проводят противовирусные мероприятия
Спасатели Луганской области проводят карантинные мероприятия в Станице Луганской в целях противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщает ВВ по информации пресс-службы ГУ ГСЧС в регионе.
В результате распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, на пункте оказания помощи населению г. Станица Луганская личным составом ГУ ГСЧС Украины в Луганской области принимаются меры по противодействию заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди спасателей и граждан.
В частности проводится скрининг температуры граждан и личного состава, который задействован в дежурство на пункте оказания помощи; создан запас хлорной извести для приготовления раствора и проведения дезинфекции помещений пункта оказания помощи; каждый день, три раза в сутки, спасателями проводится дезинфекция помещений пункта.
Новости Региона - Сегодня, 11:20 115

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: