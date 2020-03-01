Спасатели в Станице Луганской проводят противовирусные мероприятия
Спасатели Луганской области проводят карантинные мероприятия в Станице Луганской в целях противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщает ВВ по информации пресс-службы ГУ ГСЧС в регионе.
В результате распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, на пункте оказания помощи населению г. Станица Луганская личным составом ГУ ГСЧС Украины в Луганской области принимаются меры по противодействию заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди спасателей и граждан.
В частности проводится скрининг температуры граждан и личного состава, который задействован в дежурство на пункте оказания помощи; создан запас хлорной извести для приготовления раствора и проведения дезинфекции помещений пункта оказания помощи; каждый день, три раза в сутки, спасателями проводится дезинфекция помещений пункта.
Новости Региона - Сегодня, 11:20 115
Об этом сообщает ВВ по информации пресс-службы ГУ ГСЧС в регионе.
В результате распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, на пункте оказания помощи населению г. Станица Луганская личным составом ГУ ГСЧС Украины в Луганской области принимаются меры по противодействию заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди спасателей и граждан.
В частности проводится скрининг температуры граждан и личного состава, который задействован в дежурство на пункте оказания помощи; создан запас хлорной извести для приготовления раствора и проведения дезинфекции помещений пункта оказания помощи; каждый день, три раза в сутки, спасателями проводится дезинфекция помещений пункта.
Новости Региона - Сегодня, 11:20 115
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