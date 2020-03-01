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Эвакуированные из Вьетнама украинцы убежали из-под обсервации в В«БорисполеВ»

Sergey Сегодня, 12:150Новости
Эвакуированные из Вьетнама украинцы убежали из-под обсервации в В«БорисполеВ»

Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые не вернулись на родину до закрытия границ, пытались сбежать из-под обсервации и покинуть аэропорт «Борисполь». Об этом 29 марта сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.
«Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает », — написал Глагола.

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