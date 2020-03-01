Новым ведущим «Орла и Решки» стал житель Краматорска
Видеоблогер родом из Краматорска YanGo (Ян Гордиенко) стал новым ведущим популярного тревел-шоу «Орел и Решка”.
Первый выпуск передачи вышел 29 марта, сообщает Kramatorsk Post.
Его напарница — Юля Коваль, телеведущая родом из Донецка. Неделю назад они синхронно выложили на своих страницах в Instagram запись: «Как же иногда хочется простого человеческого стать ведущим передачи «Орел и Решка”.
Ян Гордиенко (YanGo) начал вести свой блог в Youtube, еще учась в краматорской 25-й школе. Сейчас у него почти 4,6 миллиона подписчиков, правда, последнее видео он выкладывал на своем канале еще пять месяцев назад. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 0
Первый выпуск передачи вышел 29 марта, сообщает Kramatorsk Post.
Его напарница — Юля Коваль, телеведущая родом из Донецка. Неделю назад они синхронно выложили на своих страницах в Instagram запись: «Как же иногда хочется простого человеческого стать ведущим передачи «Орел и Решка”.
Ян Гордиенко (YanGo) начал вести свой блог в Youtube, еще учась в краматорской 25-й школе. Сейчас у него почти 4,6 миллиона подписчиков, правда, последнее видео он выкладывал на своем канале еще пять месяцев назад. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 0
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