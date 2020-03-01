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480 случаев коронавируса зафиксировано в Украине — за сутки плюс 62

robot Сегодня, 12:300Новости
480 случаев коронавируса зафиксировано в Украине — за сутки плюс 62
В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Новости Украины - Сегодня, 12:14 55

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