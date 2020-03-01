В Азовском море с начала года выявили около 5 км браконьерских сетей
Пограничники с начала года выявили более пяти километров запрещенных орудий лова.
Об этом сообщают в Донецком пограничном отряде.
Так, на днях, во время несения службы в акватории Азовского моря в 20 метрах от берега пограничники Донецкого отряда обнаружили две сетки установленые неизвестными лицами. Общая длина изъятых из моря запрещенных орудий лова составила 200 метров. Водных биоресурсов в них обнаружено не было. Незаконные орудия лова переданы в органы ДФС в Донецкой области.
С начала года военнослужащими Донецкого пограничного отряда зафиксировано почти 150 нарушений пограничного режима и правил рыболовства, изъято более 130 единиц запрещенных орудий лова длина которых более пяти километров. Новости Донецка - Сегодня, 12:04 44
Об этом сообщают в Донецком пограничном отряде.
Так, на днях, во время несения службы в акватории Азовского моря в 20 метрах от берега пограничники Донецкого отряда обнаружили две сетки установленые неизвестными лицами. Общая длина изъятых из моря запрещенных орудий лова составила 200 метров. Водных биоресурсов в них обнаружено не было. Незаконные орудия лова переданы в органы ДФС в Донецкой области.
С начала года военнослужащими Донецкого пограничного отряда зафиксировано почти 150 нарушений пограничного режима и правил рыболовства, изъято более 130 единиц запрещенных орудий лова длина которых более пяти километров. Новости Донецка - Сегодня, 12:04 44
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