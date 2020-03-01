Дистанционное обучение позволит учащимся понять важность знаний для них лично – педагог

Дистанционное обучение, на которое переведны образовательные учреждения из-за ситуации с коронавирусом, позволит учащимся понять важность получения знаний для них лично. Об этом ЛИЦ заявила временно исполняющая обязанности директора Луганского техникума-интерната Наталья Есипова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение.

"В последние дни учебной недели мы постарались максимально разъяснить и раздать детям задания. Сделано таким образом, что если у некоторых учащихся нет возможности отправлять на электронную почту выполненные задания, то они выполняются в тетрадях и после завершения дистанционного обучения будут должным образом проверены. Тем ребятам, которые проживают отдаленно и не имеют доступа к интернету, были распечатаны задания", - рассказала врио директора учреждения.

"У нас есть дети статусные, то есть из числа сирот и лишенных родительской опеки. Конечно, мы ведем с ними образовательный процесс, поскольку они остались у нас", - добавила Есипова, уточнив, что в техникуме-интернате продолжают находиться девять обучающихся.

Она отметила, что ранее в учреждении применялось дистанционное обучение, и коллектив имеет все необходимые навыки для организации такого процесса.

"У нас есть компьютерное отделение, и уже там практиковалось такая форма обучения. Обучающиеся, которые не могут самообслуживаться, а учиться могут, например, колясочники, конечно, у нас такой подход практикуется", - уточнила Есипова.

"Если говорить о мире в целом, то во многих странах уже практикуется дистанционное обучение. У некоторых остался еще стереотип, что должны быть дети, педагог должен лично увидеть, как ребенок заработал эту оценку. Но детей также нужно направлять и на то, чтобы они получали знания не только за оценки, а и доводить к сведению, что нужно и важно это им. Каждый ребенок должен понимать, что знания в первую очередь нужны ему. В принципе, я приветствую эту систему и не думаю, что что-то будет упущено", - подчеркнула временно исполняющая обязанности директора техникума-интерната.

30 марта — Луганск