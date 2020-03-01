Луганский кадетский корпус разработал инструкции и памятки для дистанционного обучения (ФОТО)

Педагоги Луганского кадетского корпуса разработали ряд инструкций и памяток в связи с временным переходом на дистанционного обучения из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение."Для обеспечения оперативного перехода на дистанционную форму обучения в общеобразовательном учреждении состоялось методическое совещание для педагогов, в ходе которого были определены формы работы, а для обучающихся и родителей разработан ряд инструкций и памяток", - говорится в сообщении.Согласно памятке для родителей (законных представителей), им рекомендуется:- держать на контроле систематичность и последовательность самостоятельной работы ребенка в заданный период;- помогать ребенку осуществлять планирование индивидуальной самостоятельной работы по отдельным предметам;- не допускать значительной перегрузки при выполнении заданий в течение одного дня;- держать на контроле вопрос отправки на проверку выполненных заданий."В свою очередь обучающиеся должны внимательно изучить инструкцию по выполнению заданий и четко следовать ей для успешного планирования самостоятельной работы и прохождения учебного материала", - добавили в Министерстве.Кроме того, педагоги Луганского кадетского корпуса готовят для каждого класса теоретические материалы по теме согласно календарно-тематическому плану по предмету, и определяют ряд заданий для самостоятельного выполнения учащимися."Уже с понедельника, 30 марта, обучающиеся будут иметь возможность ознакомиться с разработанными теоретическими и практическими материалами, зайдя на официальный сайт образовательного учреждения в раздел "Дистанционное обучение", перейдя по ссылке в облачное хранилище своего класса", - проинформировали в ведомстве.Каждый воспитанник и кадет, изучая теоретический материал и выполняя практические задания, может направлять их в электронном виде на электронный адрес своего класса или предоставить задания в письменном виде в первый день после выхода с дистанционного обучения.Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.30 марта — Луганск