Заявления Киева о помощи Донбассу в борьбе с COVID-19 являются пустыми словами – активист

Заявления представителей Киева о помощи Донбассу в борьбе с распространением коронавируса нового типа являются пустыми словами на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ территории ЛНР и ДНР. Об этом ЛИЦ заявила руководитель исполнительного комитета Антрацитовского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Ольга Панина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

"Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что Украина будет просить международные организации отправить в Донбасс гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Он подчеркнул, что своих граждан Украина не бросит и будет о них заботиться. Как власти Украины вообще могут говорить такие громкие слова после того, сколько раз они обстреливали жителей Донбасса, убивали и калечили их?" – отметила Панина.

Она подчеркнула, что "коронавирусная инфекция COVID-19, безусловно, страшная пандемия, но Украина, каждый день обстреливая жителей Донбасса, представляет для них не менее сильную угрозу".

"Зачем Украине пытаться помогать людям, которых она сама уничтожает? Это все лишь пустые слова и обещания, желание только сделать вид, что власти страны хотят помочь жителям ЛНР и ДНР. Однако людям, проживающим на территории Донбасса, не нужно от Украины ничего, кроме прекращения огня, и говорят об этом они уже на протяжении шести лет. Говорят, просят, умоляют, но простых людей никто не слышал и не услышит", – заявила общественница.

"Украина даже помощь оказывает только в том случае, если сможет извлечь из этого какую-либо выгоду. Пока Украина обещает помочь, Россия это делает уже шесть лет. Власти Российской Федерации не кричат об этом на каждом углу, не помогают ради "показухи", они оказывают реальную помощь жителям Донбасса, – отметила Панина.

Активист напомнила, что "Владимир Зеленский отметил, что ни копейки из бюджета, выделенного на ВСУ, не будет использовано для борьбы с коронавирусом".

"Для президента, несмотря на большое количество заболевших украинцев, в приоритете остаются армия и обстрелы мирных жителей Донбасса. Ни о какой заботе о гражданах Донбасса тут не может быть и речи", – подчеркнула она.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск