В Севастополе общественный транспорт перешел в режим повышенной готовности
По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе на время нерабочей недели будет приостановлена работа троллейбусов и устанавливается режим работы автобусов.
16 троллейбусных маршрутов полностью дублируются одним или несколькими автобусными маршрутами, следовательно, приостановление работы всех троллейбусных маршрутов не вызовет ухудшение транспортной доступности.
С завтрашнего дня на территории города устанавливается особый режим работы автобусов.
Так, горожане смогут пользоваться наземным транспортом ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00.
Пассажирские катера будут работать ежедневно в аналогичном режиме.
Бесплатный проезд на это время будет предоставляться только работающим пенсионерам по спецпропускам.
Паромы будут обеспечивать только перевозку городских экстренных служб.
Кроме того, приостанавливается прием и отправка автобусов междугороднего и межсубъектового сообщения на автовокзалах и автостанциях Севастополя.
Отметим, что данная мера временная и будет действовать предварительно одну неделю, с возможностью продления.
С целью недопущения банкротства предприятий в связи с резким падением пассажиропотока, выплаты по госконтрактам будут сохранены.
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