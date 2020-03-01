В Севастополе общественный транспорт перешел в режим повышенной готовности

фото:sev.gov.ruПо поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе на время нерабочей недели будет приостановлена работа троллейбусов и устанавливается режим работы автобусов.16 троллейбусных маршрутов полностью дублируются одним или несколькими автобусными маршрутами, следовательно, приостановление работы всех троллейбусных маршрутов не вызовет ухудшение транспортной доступности.С завтрашнего дня на территории города устанавливается особый режим работы автобусов.Так, горожане смогут пользоваться наземным транспортом ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00.Пассажирские катера будут работать ежедневно в аналогичном режиме.Бесплатный проезд на это время будет предоставляться только работающим пенсионерам по спецпропускам.Паромы будут обеспечивать только перевозку городских экстренных служб.Кроме того, приостанавливается прием и отправка автобусов междугороднего и межсубъектового сообщения на автовокзалах и автостанциях Севастополя.Отметим, что данная мера временная и будет действовать предварительно одну неделю, с возможностью продления.С целью недопущения банкротства предприятий в связи с резким падением пассажиропотока, выплаты по госконтрактам будут сохранены.