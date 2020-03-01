Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Больной, инфицированный новым типом коронавируса, скончался в больнице в городе Коврове Владимирской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Врачи до вскрытия воздерживаются от утверждения, был ли коронавирус причиной смерти больного. Как заявили в ведомстве, у пациента была пневмония, но после обследования выявили и коронавирус.По сообщению оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом, за последние сутки в 35 регионах России зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в стране насчитывается 1836 заболевших в 71 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 68 человек.Итого в мире коронавирусом заразились свыше 724 300 человек, умерли 34 000, вылечились 151 809.Светлана Акульшина