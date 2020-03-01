Школы Ровеньков создали консультационные пункты по предметам дистанционного обучения

Общеобразовательные учреждения Ровеньков создали консультационные пункты, где размещают материалы по изучаемым на дистанционном обучении предметам. Об этом ЛИЦ сообщили в управлении образовании администрации Ровеньков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение.

"Приказом управления образования администрации города Ровеньки все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования переведены на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

"С целью качественной организации дистанционного обучения учащихся в каждом общеобразовательном учреждении созданы консультационные пункты, где размещены материалы в печатном виде каждым учителем по каждому предмету, которые ежедневно будут работать с 08.00 до 16.00", - отметили в управлении.

Каждому родителю будет доведен к сведению график работы учителей для оказания консультационной помощи в телефонном режиме и через мессенджеры.

"Родитель может прийти в консультационный пункт и получить необходимые задания в печатном виде и необходимую консультацию от учителя", - уточнили в горадминистрации.

Педагоги готовы работать с учениками индивидуально, оказывать необходимую помощь в самостоятельном изучении тем и выполнении заданий.

Учителя подготовили задания по изучаемым темам согласно программам по каждому предмету, а также отдельные видеоматериалы по изучаемым темам. Все задания, видеоматериалы публикуются на сайте образовательного учреждения. Также педагогами будут предоставлены ссылки на различные электронные образовательные ресурсы, которые учащиеся могут использовать для изучения отдельных тем или выполнения заданий на закрепление материала самостоятельно.

"Опыта проведения дистанционного обучения в образовательных учреждениях города нет. Поэтому образовательные учреждения совместно с родителями и учениками будут такой опыт нарабатывать сейчас", - подчеркнули в управлении образования.

"Дистанционная форма обучения – это не каникулы, а совместная работа школы и семьи в достижении качественного результата", - резюмировали в администрации Ровеньков.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск