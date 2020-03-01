МВД ЛНР временно запретило передачу посылок в исправительные учреждения - "Почта ЛНР"

Министерство внутренних дел ЛНР в целях недопущения возможного распространения на территории Республики коронавирусной инфекции ввело запрет на передачу посылок лицам, находящимся в учреждениях управления исполнения наказаний (УИН). Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии "Почта ЛНР".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

"Согласно распоряжению МВД ЛНР от 25 марта 2020 года № 31 "О неотложных мерах по недопущению распространения COVID-19 в учреждениях УИН МВД ЛНР", с 25 марта 2020 года и до особого распоряжения введен запрет на прием посылок (бандеролей) и передач для осужденных и взятых под стражу лиц, находящихся в учреждениях УИН МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

"Просим учесть данную информацию и воздержаться в ближайшее время от пересылки почтовых отправлений в адрес вышеуказанных лиц", - добавили на предприятии.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск