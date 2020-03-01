Луганский экономико-правовой лицей применяет современные сервисы в дистанционном обучении

Луганский экономико-правовой лицей-интернат имени героев "Молодой гвардии" использует современные сервисы для дистанционного обучения, временный переход на которое вызвала ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение."С 30 марта по 12 апреля в Луганском экономико-правовом лицее-интернате имени героев "Молодой гвардии" проводятся занятия дистанционно: через сайт, образовательные сервисы Google Сlassroom, Zoom и другие, а также онлайн и оффлайн-консультации", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что этот период не освобождает учащихся от образовательного процесса. Дистанционное обучение включает в себя материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы, а также домашнее задание."Учителя работают согласно своим индивидуальным планам, находясь на рабочих местах, и постоянно взаимодействуют с обучающимися", - уточнили в Минобразования.Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.30 марта — Луганск