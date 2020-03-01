Минобразования ЛНР из-за COVID-19 перенесло окончание учебного года с 25 мая на 1 июля

Министерство образования и науки ЛНР в связи с мероприятиями по недопущению распространения на территории Республики коронавируса нового типа перенесло окончание учебного года с 25 мая на 1 июля. Об этом ЛИЦ сообщил руководитель Минобразования Республики Сергей Цемкало.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение."Согласно приказу Министерства образования учебный год должен был быть завершен до 25 мая", - напомнил министр.Цемкало констатировал, что переход учебных заведений на дистанционное обучение, а также другие ограничения, связанные с COVID-19, вынудили Министерство пересмотреть график учебного года."До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации, - заявил Цемкало. - Для этого в наших образовательных учреждениях уже начата работа по оптимизации учебных планов и подготовке к успешному завершению учебного года"."Мы уже знаем, что в России сдвинулась задача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – она перенесена на более поздний срок, также сдвинута и предварительная сдача (ЕГЭ), которая должна была проходить уже в апреле. Наши ребята также в этих же рамках будут проходить сдачу единого государственного экзамена", - отметил министр.Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.30 марта — Луганск