Школы Луганска перешли на обучение с использованием дистанционных программ – мэрия

Образовательные учреждения Луганска в связи с мерами по недопущению возможного распространения коронавируса перешли на обучение с использованием дистанционных программ. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Луганска Валентина Кияшко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение.

"С сегодняшнего дня в связи с введением режима повышенной готовности мы перешли на новый формат обучения и воспитания детей с использованием дистанционных образовательных программ. У нас не карантин, не каникулы – мы учимся, но учимся в новом формате", – отметила Кияшко.

Она сообщила, что предварительно с педагогами была проведена большая подготовительная работа.

"В частности, Республиканским центром развития образования (РЦРО) разработаны методические рекомендации по всем предметам и по всем классам. Они отправлены в школы, все педагогические коллективы с ними ознакомлены. Кроме того, на сайте РЦРО собрана вся информация об имеющихся программах дистанционного обучения. Это и российские, и разработанные специалистами Республики программы, уроки, тесты, скайп-конференции, онлайн-уроки", – рассказала начальник управления.

Кияшко добавила, что, помимо этого, специалисты профильного управления администрации Луганска провели совещание с руководителями столичных учреждений образования.

"Все они на своих сайтах вывесили объявления о том, что обучение будет происходить дистанционно. На этих сайтах школ будут вывешиваться задания. В каждой школе определен заместитель директора, который будет являться ответственным за эту работу. А классный руководитель становится связующим звеном между педагогами и родителями", – проинформировала она.

"Учащимся выпускных 9-х и 11-х классов рекомендовано работать по билетам, которые выносятся на государственную итоговую аттестацию, и по имеющимся в наличии сборникам диктантов. Так что дети смогут самостоятельно готовиться. Кроме того, сегодня мы имеем возможность проводить в некоторых школах онлайн-уроки по скайпу", – рассказала педагог.

Кияшко добавила, что, помимо этого, в дистанционном обучении задействованы все средства электронной коммуникации, мессенджеры, социальные сети.

"В Viber, WhatsApp, "Одноклассниках", Фейсбуке, "ВКонтакте" созданы группы, и уже сейчас учителя говорят о том, что дети сгруппировались вокруг своих педагогов. То есть, учитель может давать задания и получать обратную связь при помощи этих ресурсов. Дети могут оставлять структурные конспекты, делать какие-то проекты, презентации, выполнять тестовые работы в таком режиме и присылать их учителю для проверки", – пояснила она.

Начальник управления отметила, что в таком же формате функционируют и столичные учреждения дополнительного образования.

"На прошлой неделе занятия там были приостановлены, но педагоги с детьми также применили систему дистанционного обучения. К примеру, преподаватели выкладывают видеоролики, в которых показывают, что и как надо делать, либо общаются со своими воспитанниками по скайпу. И учреждения дополнительного образования уже в соцсетях обратились к своим воспитанникам с информацией о том, что занятия продолжаются, но в несколько ином формате", – уточнила Кияшко.

Она сообщила, что дошкольные учреждения Луганска работают в обычном режиме.

"При этом родителям или лицам, их заменяющим, дано право по желанию приводить ребенка в детский садик. Хочу обратить внимание родителей, что такое отсутствие не должно быть длительным, потому что тогда возникает вопрос прохождения медосмотра. До пяти дней можно при желании или необходимости оставлять ребенка дома, а потом желательно приводить его в дошкольное учреждение", – отметила педагог.

Кияшко добавила, что в столичных дошкольных учреждениях "большое внимание уделяется дезинфеции помещений, а в случае необходимости применяется масочный режим".

"Я думаю, что мы совместными усилиями сможем выполнить учебную программу в условиях дистанционного обучения. Каждый родитель при необходимости может обратиться к классному руководителю и получить необходимую консультацию", – сказала начальник управления.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск