Педагоги Перевальщины скорректировали план для освоения программ учащимися – администрация

Педагоги общеобразовательных учреждений Перевальского района скорректировали план рабочей учебной программы для обеспечения освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в формате дистанционного обучения. Об этом ЛИЦ сообщила и.о. начальника управления образования администрации Перевальского района Татьяна Щербинина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение.

Щербинина уточнила, что на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 21 общеобразовательное учреждение Перевальского района.

"По состоянию на 30 марта 2020 года педагоги общеобразовательных учреждений района осуществили корректировку календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися основных общеобразовательных программ", - сообщила и.о. начальника управления образования.

"Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доведена администрацией школ, педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) через официальные сайты общеобразовательных организаций с пометкой "Дистанционное обучение", - добавила она.

"Ежедневно педагогами, классными руководителями осуществляется онлайн-консультации, консультации в телефонном режиме обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам выполнения заданий", - отметила Щербинина.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск