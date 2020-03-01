Прогноз погоды в Луганске на 31 марта
В Луганске завтра, 31 марта ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +1 +6ºС, днем +10 +15ºС. Ветер северо-западный — 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +21,8 ºС в 1947 году
минимальная
-7,6 ºС в 2005 году.
Народный календарь: 31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народе святителя называли Кирилл — «дери полоз», потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет тёплым. Погода в Луганске - Сегодня, 17:53 20
Температура воздуха: ночью +1 +6ºС, днем +10 +15ºС. Ветер северо-западный — 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +21,8 ºС в 1947 году
минимальная
-7,6 ºС в 2005 году.
Народный календарь: 31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народе святителя называли Кирилл — «дери полоз», потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет тёплым. Погода в Луганске - Сегодня, 17:53 20
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