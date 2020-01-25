Новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное
Президент подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с пандемией, даже если некоторым они кажутся избыточными, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В рамках мероприятия глава государства дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Путин подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными. Президент также отметил самоотдачу и профессионализм медиков, которые борются с коронавирусом.
Президент поручил:
свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу;
развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях;
оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса;
создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом, и пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране;
привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом;
наладить работу по выявлению россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом;
полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям, а также контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты;
предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах;
создать в каждом регионе свой список системно значимых предприятий;
ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах;
сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов.
Глава государства также потребовал:
обоснованных и профессиональных действий в борьбе с коронавирусом;
не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен.
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