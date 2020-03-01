Четыре магнита застряли в носу у ученого при попытке создать устройство против COVID-19

Ученый пытался изобрести устройство, которое не дает людям касаться лица во время эпидемии COVID-19. В результате у него в носу застряли четыре магнита — доставать их пришлось врачам, пишет The Guardian.Доктор Даниэль Рирдон, научный сотрудник Мельбурнского университета в Суинберне, пытался создать ожерелье, которое будет издавать тревожный сигнал при попытке человека потрогать лицо. Отказ от привычки касаться лица и регулярное мытье рук — основные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по профилактике заражения короновирусом нового типа.Созданием предупреждающего устройства ученый занимался, находясь в самоизоляции — по словам Рирдона, у него не опыта разработки и сборки подобных приборов.Создать устройство с нужным действием ученому не удалось — получившийся прибор вибрировал постоянно и переставал это делать только когда ученый подносил руки к лицу.«Я подумал, что смогу построить схему, которая издавала бы сигнал тревоги при фиксации магнитного поля. Я решил, что это сработает в случае, если привязать магниты к запястью, а затем поднести руку к лицу. Но все получилось ровно наоборот — я случайно изобрел устройство, которое постоянно гудит, если вы не подносите руку к лицу», - рассказал Даниэль Рирдон.Тогда ученый решил подойти к решению проблемы с другой стороны, и установить магниты не на запястье, а в носу — два внутри ноздрей и два снаружи. Однако когда Рирдон убрал наружные магниты, внутренние притянулись друг к другу внутри носа. Ученый попытался достать их с помощью двух оставшихся магнитов, но они также застряли в носу. Больше магнитов в Рирдона не было.В больнице врачам удалось извлечь магниты из носа исследователя — теперь его здоровью ничего не угрожает.Олег Сабито