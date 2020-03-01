"Лугансквода" рекомендует воздержаться от посещения абонентских отделов городов и районов

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" рекомендует жителям Республики воздержаться от посещения абонентских отделов в городах и районах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

"С целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции во всех подразделениях ГУП ЛНР "Лугансквода" временно приостановлены личные приемы граждан руководством управлений и департаментов", – говорится в сообщении.

"Всем абонентам – физическим и юридическим лицам – "Лугансквода" рекомендует воздержаться от посещения абонентских отделов городов и районов. В случае крайней необходимости вход в помещения предприятия осуществляется только при наличии маски", – отметили на предприятии.

В пресс-службе добавили, что на период приостановления посещений гражданами Республики подразделений "Луганскводы" организован дистанционный формат работы с обращениями.

Граждане и представители организаций могут направить обращения следующими способами:

- на официальную электронную почту ГУП ЛНР "Лугансквода" office@lugvoda.com;

- через официальный сайт ГУП ЛНР "Лугансквода": категория "О нас" - подкатегория "Связаться с нами";

- почтой ЛНР;

- факсимильной связью;

- через информационно-справочную службу по телефонам: (0642) 50-10-50, 050-341-10-50, 050-342-10-50, 072-112-10-50, 072-113-10-50, 072-350-10-50.

На предприятии призвали жителей Республики "соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности заражения себя и окружающих".

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск