РЦРО разместил онлайн курсы по всем общеобразовательным предметам – директор

Республиканский центр развития образования (РЦРО) разместил на своем официальном сайте онлайн-курсы по всем общеобразовательным предметам на период действия дистанционной формы обучения. Об этом ЛИЦ сообщила директор Республиканского центра развития образования (РЦРО) Оксана Колесникова.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение.Колесникова отметила, что на время действия режима дистанционного обучения все педагоги будут находиться на своих рабочих местах."Сегодня на сайте Республиканского центра развития образования создана специальная кнопка (раздел), на которой размещен необходимый для работы педагогов материал. Это могут быть скайп-конференции, в которых могут принимать участие непосредственно педагоги, и скайп-конференции, в которых преподаватели тех или иных предметов могут напрямую общаться с учащимися. У нас размещены видеозаписи уроков по всем предметам, и, пользуясь этими видеоматериалами, педагоги их могут размещать на сайтах своих учебных учреждений", - сообщила директор РЦРО.Она добавила, что на сайтах учебных заведений также будут созданы разделы по дистанционному обучению, где будут размещены задания для учащихся, а также организованы консультации с родителями.Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.30 марта — Луганск