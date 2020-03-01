Правительство ЛНР из-за угрозы COVID-19 временно отменило льготы на проезд

Правительство ЛНР с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса приняло постановление, которым временно отменило право на льготный проезд в пассажирском транспорте общего пользования для всех категорий граждан. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе Правительства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

"Руководством Республики принимаются все необходимые комплексные меры по профилактике массовых заболеваний и предотвращению распространения особо опасных инфекций на территории ЛНР. В частности, в рамках проводимых комплексных мероприятий Правительством принято постановление "О приостановлении действия некоторых постановлений Правительства Луганской Народной Республики и Совета министров Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

"Данным постановлением временно, до 16 апреля 2020 года, отменено право льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров", – уточнили в пресс-службе.

В Правительстве подчеркнули, что "это решение является вынужденным и объективно необходимым, оно направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди категорий населения, которые находятся в зоне повышенного риска".

"Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и следовать ограничениям, принятым Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией: не посещать многолюдные места, без особой надобности не выезжать за пределы ЛНР, учащимся и пожилым людям по возможности не покидать свои дома, соблюдать личную гигиену, режим самоизоляции, максимально избегать контактов с другими людьми", – добавили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск