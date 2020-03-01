Первый случай заболевания COVID-19 в ЛНР подтвердился – СЭС

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа подтвердился в ЛНР. Об этом в эфире радио "Вести плюс" заявил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.

"На сегодняшний момент на территории Республики у нас зарегистрирован один случай (заболевания COVID-19), и этот случай госпитализирован и находится в боксированном отделении", - проинформировал Докашенко.

Он пояснил, что "каждое исследование проводится с "подтверждением".

"То есть, по одному исследованию мы не можем ставить диагноз. Первое исследование – это скрининговое исследование, которое дает высокую степень вероятности того, что по всей видимости, данный пациент инфицирован. И после этого проводится второе исследование на следующем поколении тест-систем и идет уже подтверждение. Или неподтверждение", - рассказал главврач Республиканской СЭС.

"На сегодняшний момент тот пациент, который у нас госпитализирован, да, он есть, это завозной случай. И мы ему провели два вида исследований. И так же будет проводиться по всем гражданам, где у нас будет первый положительный тест, мы так же будем проводить второй тест и будем определяться с диагнозом", - рассказал Докашенко.

Напомним, ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск