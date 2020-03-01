Учащиеся Золотого привыкли к дистанционному обучению из-за обстрелов ВСУ – директор школы

Школьники прифронтового Золотого с пониманием отнеслись к переходу на дистанционную форму обучения, так как неоднократно практиковали такой способ получения знаний из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом ЛИЦ сообщила директор средней школы № 4 имени Романа Салькова прифронтового поселка Золотое-5 Марина Ткаченко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение.

Ткаченко отметила, что у школы имеется богатый опыт выполнения учащимися заданий в домашних условиях: из-за постоянных обстрелов со стороны киевских силовиков учебное заведение неоднократно практиковало заочные формы обучения.

"Так как это не впервые, у нас уже были подобные формы, то дети к этому привыкли. Они относятся ответственно, они знают, какие работы нужно выполнять, в каких форматах - и письменные задания, и тесты, и рефераты", - рассказала руководитель учебного заведения.

Она отметила, что дети приняли новую вводную не с энтузиазмом, но с пониманием обстановки.

"Сейчас у нас время такое, острое: кроме угрозы эпидемии, у нас непрекращающиеся обстрелы. Обстреливают поселок и в утреннее время, и в обеднее, и ночью, обстановка накаленная. Поэтому введение дистанционного обучения для нас является очень актуальной мерой", - заявила Ткаченко.

"Мы уже перешли на дистанционную форму обучения, организовали группы по классам в социальных сетях. Сегодня в группы своим учащимся учителя передали задания для выполнения. У кого отсутствуют компьютеры – три семьи у нас такие есть - осуществлять консультации будут в телефонном режиме. Педагоги выходят на работу, проводят консультации, планируют – работают согласно методическим рекомендациям по организации дистанционного обучения. Все у нас работает, все ресурсы подключены, все хорошо", - уточнила она.

"Всегда после выхода на очную форму обучения мы стараемся догнать программу и идти в ногу со всеми школами. Планируем, что так будет и в этот раз по завершении карантина. Главное сейчас - не заболеть, выдержать это время, быть бодрым и морально, и физически", - подчеркнула педагог.

Она рассказала, что учителя относятся к своим ученикам по-семейному, как к своим родным детям, поэтому проявляют по отношению к ним максимум заботы и внимания, поддерживая бодрость духа.

Также директор школы обратила внимание на то, что несмотря на сложившуюся в поселке обстановку, "школьники демонстрируют хороший уровень знаний".

"Несмотря на то, что в прошлом году мы два раза переходили на очно-заочную форму обучения, тем не менее, у нас даже был выпускник-медалист, и остальные выпускники поступили в вуз с высокими баллами", - отметила Ткаченко.

Она пожелала всем учащимся школ, которые находятся в ЛНР "на линии фронта", понимания, "что они на передовой, и поэтому должны быть на пике оптимизма".

"Я желаю им выносливости и самых лучших показателей – и в учебе, и в спорте, и во всех делах, не терять оптимизма, надежды и веры в завтрашний день. Только так мы сможем с этим справиться!" - заявила директор прифронтовой школы.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

30 марта — Луганск