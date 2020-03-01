"Клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса". Сивохо отреагировал на свое увольнение

Сергей Сивохо, которого уволили с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook.Он написал, что клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса. "На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства.СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.Мы с Максимом Ткаченко [также уволенный советник секретаря СНБО, - Ред.] сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру. Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - написал он.Фото: facebook.com/sivokhoНапомним, 12 марта на Сергея Сивохо напали радикалы. Это произошло во время презентации Национальной платформы примирения с Донбассом. Полиция отпустила почти всех участников нападения на Сергея Сивохо, а позже Печерский суд отпустил радикалов под личное обязательство.О назначении украинского шоумена, актера и тренера шоу "Лига Смеха" Сергея Сивохо советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стало известно в октябре 2019 года.