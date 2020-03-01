Результаты анализов контактировавших с заболевшим COVID-19 будут в ближайшее время – СЭС

Медики отобрали для анализа материалы у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, результаты исследований станут известны в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Вести плюс" сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.Докашенко напомнил, что пациент, у которого был подтвержден первый в ЛНР случай заболевания COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4 в боксированном отделении. Главврач Республиканской СЭС отметил, что круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, с этими людьми ведется соответствующая работа."Весь круг контактных по результатам эпидрасследования определен, за ними также ведется динамическое наблюдение. У них также отобран материал для исследований. Буквально сейчас все находится в работе, и к концу дня мы получим полную расшифровку", - заверил Докашенко.Он призвал всех жителей, недавно вернувшихся в Республику, обратиться в Министерство здравоохранения ЛНР, чтобы за ними было установлено динамическое наблюдение.Напомним, Луганская городская многопрофильная больница №4 входит в перечень лечебных учреждений, подготовленных Министерством здравоохранения ЛНР для госпитализации пациентов с симптомами заражения COVID-19. Готовность больницы № 4 к приему больных в случае распространения на территории Республики коронавируса проверил глава ЛНР Леонид Пасечник.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.30 марта — Луганск